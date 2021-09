Les années se suivent et se ressemblent à Monza. Comme c’était déjà le cas en 2020, c’est à un podium quelque peu inédit auquel on a assisté dimanche dans la forêt lombarde. Et une fois de plus, le tiercé a fait plaisir à voir. Une marée orange a déferlé sur la banlieue de Milan mais pas celle à laquelle les fans sont habitués depuis le début de la saison. Mieux, c’est à une réssurection à laquelle le public a assisté dans le temple de la vitesse.

Les mauvais coucheurs diront que l’accrochage éliminant Max Verstappen et Lewis Hamilton a bien aidé les desseins de McLaren. Mais les ouailles de Woking n’ont pas eu besoin de ça pour renouer avec le bonheur suprême en Italie. Même si le Hollandais et le Britannique étaient restés sur la piste, il n’était pas acquis du tout qu’ils auraient débordé Daniel Ricciardo qui a rendu une copie parfaite.