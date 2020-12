Comme on pouvait l'imaginer, Romain Grosjean est bien déterminé à disputer son dernier GP avec Haas et sans doute en F1, dans une dizaine de jours lors de la finale d'Abu Dhabi. C'est ce qu'a confirmé ce matin son patron Gunther Steiner après lui avoir rendu visite à l'hôpital militaire de Bahreïn.

Remplacé le week-end prochain par le réserviste de l'équipe Pietro Fittipaldi, le Franco-Suisse est prêt mentalement (mais pas encore physiquement) à remonter dans une F1.

“Romain aimerait rouler à Abu Dhabi”, a déclaré Steiner lors d'un entretien avec F1actu. “J’ai parlé avec lui et il veut vraiment être à Abu Dhabi. Je lui ai répondu : ‘Essaie de te rétablir et nous parlerons lundi prochain de ce que tu ressens, si c’est faisable. Nous avons le temps. Cela dépendra de sa santé. Son but aujourd'hui est de guérir au plus vite pour pouvoir terminer la saison avec nous. C'est pour cela qu'l a décidé de rester une nuit de plus à l'hôpital où il est très bien soigné. Il n'a aucune autre séquelle que ses brûlures aux mains."

Steiner a en outre révélé que si Grosjean se souvient de son extraction de l’épave en feu de sa voiture, il ne sait pas ce qui a causé l’accident.

“Il se souvient de la façon dont il est sorti de l'auto”, a rajouté Steiner. “Mais il ne sait pas comment c'est arrivé. Je lui ai expliqué : ‘Tu as touché la voiture de Kvyat, la roue avant t’a fait faire demi-tour et t’a projeté dans le mur. Je pense qu’il n’a pas réalisé ce qu’il a fait. C'est allé si vite qu’il ne s’en souvient pas”.

Ce matin, le miraculé de Bahreïn a publié sur son compte Instagram un nouveau post : “Je n’aurais jamais imaginé que quelques flexions de jambes me rendraient heureux. Le corps se remet bien de l’impact. J’espère que c’est la même chose pour les brûlures sur mes mains. Merci encore à tous pour ces messages. Ps : toujours très lent à taper.”

Romain n'a pas perdu son humour non plus. Bon rétablissement, et espérons donc pouvoir le revoir dans dix jours à Abu Dhabi.