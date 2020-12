Le voir reprendre le volant de sa Haas dans une semaine au Grand Prix d'Abu Dhabi aurait été trop risqué pour Romain Grosjean. Après avoir fait une apparition remarquée dans le paddock de Sakhir quelques jours seulement après son terrible crash, le pilote rentrera chez lui, en Suisse, ce dimanche soir. Blessé à la cheville gauche et surtout aux mains, notamment la gauche, Grosjean ne voulait pas prendre le risque de perdre à vie la mobilité de son index gauche et de son pouce gauche. Il rentrera dès lors au pays pour poursuivre son traitement.

"Je suis très triste de ne pas pouvoir prendre le départ de ma dernière course à Abou Dhabi", indique Romain. "On a tout essayé avec les médecins pour récupérer et réparer ma main mais le risque est trop grand pour mon rétablissement et ma santé. Décision fut donc prise de ne pas courir. C’est l’une des plus difficiles de ma carrière, mais c’est la plus sage également. L’écurie va me manquer et je serai à fond derrière eux."

Assurant déjà l'intérim chez Haas ce week-end à Sakhir, Pietro Fittipaldi reprendra donc du service dans les Émirats arabes unis d'ici quelques jours. Toutefois, ce n'est peut-être pas la dernière apparition de Grosjean au volant d'une F1. Le Français né à Genève a fait savoir qu'il espérait qu'une écurie pourrait lui offrir une tournée d'adieu en janvier, quitte à ne faire qu'une quinzaine de tours.

Ni une ni deux, Toto Wolff a pris Grosjean au mot et se dit disposé à lui offrir un essai au volant d'une Mercedes ! "Si on nous permet de le faire, et que personne d'autre dans l'univers des écuries dans lesquelles il a roulé ne lui offre une telle opportunité, nous le ferons.", a indiqué le directeur de l'écurie allemande.

Voilà qui serait un très beau cadeau de Noël après l'heure pour le futur ex-pilote Haas...