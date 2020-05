A chaque jour son nouveau calendrier de Grands Prix !

Heureusement que vous ne devez pas organiser vos déplacements lors des prochains GP européens (ils se disputeront tous à huis clos) car c'est un sacré casse-tête.

Depuis plusieurs semaines, Liberty Media essaie de trouver la meilleure solution. Mais ce n'est pas évident et dépendant de l'évolution de la pandémie mais aussi des décisions gouvernementales prises dans chaque pays. Ainsi, le calendrier toujours provisoire (aucune communication officielle n'a été faite depuis plus d'un mois) change quasi quotidiennement.

La seule nouvelle officielle du jour concerne l'annulation pure et simple du GP des Pays-Bas à Zandvoort. Les dizaines de milliers de fans de Max Verstappen devront donc attendre l'année prochaine avant de voir leur idole rouler à domicile. Enfin façon de parler puisque le pilote Red Bull a habité en Belgique ou à Monaco depuis sa tendre enfance...

Les négociations se poursuivent du côté de Silverstone, tant au niveau du budget réclamé pour mettre sur pied deux Grands Prix sans spectateurs, qu'au niveau des mesures sanitaires puisqu'une quatorzaine pourrait toujours être imposée aux personnes souhaitant rentrer en Angleterre. Du moins jusqu'à début juillet.

Pour avoir plus de chance d'éviter ces mesures préventives, les deux GP toujours prévus à Silverstone (même si Hockenheim reste une solution de repli) auraient été repoussés aux 2 et 9 août. Du même coup, la dernière version verrait la Hongrie avancée au 19 juillet et l'Espagne au 16 août.

Pas de changement par contre pour Francorchamps toujours bien programmé le 30 août, une semaine avant le GP d'Italie.

La FIA et Liberty devraient communiquer leur nouveau calendrier (provisoirement définitif?) lundi prochain. Il est pour ainsi dire acquis que les championnats F1, mais aussi F2 et F3 débuteront en Autriche, au Red Bull Ring, avec un double meeting les 3, 4 et 5 juillet et puis les 10,11 et 12.

Pas mal d'autres compétitions reprendront, à huis clos, fin juin ou début juillet aussi en Allemagne, Italie et Angleterre. En France et Belgique, il faudra sans doute attendre début août, tandis que les Pays-Bas resteraient fixés sur le mois de septembre.