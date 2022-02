Après Red Bull mercredi, c'était ce jeudi après-midi au tour d'Aston Martin de présenter sa monoplace 2022. Pas unehabillée de sa nouvelle robe, maisa indiqué l'attaché de presse Matt Bishop pour tacler quelque peu ses voisins anglais.

Une voiture baptisée AMR22 conservant son "British Green" plaisant beaucoup à son quadruple champion du monde Sebastian Vettel: "La nouvelle règlementation a un sens et j'aime les nouvelles F1, fort différentes des anciennes avec un look plus futuriste. L'équipe a commencé à travailler sur l'auto 2022 depuis longtemps, mais je ne minimise pas la concurrence. On espère bien sûr faire mieux qu'en 2021 où l'on a terminé septième du championnat constructeurs avec un seul podium, mais je pense que les favoris seront toujours les mêmes. Il faut garder les pieds sur terre. Inutile de faire des pronostics invraisemblables."

Papa du deuxième pilote Lance Stroll et propriétaire du team et de la marque, Lawrence Stroll se montre plus optimiste: "Notre but est de gagner à moyen terme," a indiqué l'homme d'affaires canadien. "Mais en F1, les choses ne se font pas en un jour. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Il faut fédérer tout une équipe, mettre tous les éléments ensemble et les faire fonctionner. C'est pour cela que nous nous sommes engagés en F1 pour cinq ans. Je fonde beaucoup d'espoirs sur cette nouvelle règlementation et cette nouvelle auto. J'ai hâte de connaître les résultats des premiers tests."