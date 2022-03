Sebastian Vettel pas encore rétabli, Hulkenberg repart pour un tour avec Aston Martin Formule 1 O.d.W. Le remplaçant allemand découvre la piste de Djeddah cet après-midi. © Belga

On s’en doutait un peu, c’est désormais officiel. Sebastian Vettel n’étant pas encore totalement remis du Covid-19, son compatriote Nicol Hulkenberg prolongera son intérim d’une semaine chez Aston Martin F1. Après avoir découvert les F1 version 2022 la semaine dernière à Barheïn, « Hulk » va aujourd’hui découvrir la piste très rapide et particulière de Djeddah, théâtre l’an dernier du premier GP d’Arabie Saoudite.



« J’espère y marquer les premiers points de l’écurie cette saison, » affirme un Nico bien optimiste quand on considère le piètre niveau des « Verts » le week-end dernier.