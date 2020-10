Le pilote de F1, Sebastian Vettel s'est exprimé mercredi au micro du podcast "F1 : Beyond The Grid" à propos de son passage dans l'écurie Ferrari entre 2015 et 2020. "C'est vrai que j'ai échoué" dit-il. "J'avais pour objectif de gagner le championnat du monde avec Ferrari je n'y suis pas arrivé".

Après avoir gagné quatre championnats du monde avec Red Bull entre 2010 et 2013, Vettel a quitté l'écurie anglaise pour rejoindre Ferrari lors de la saison 2015 pour ainsi suivre les pas de son idole Michael Schumacher. Il n'a finalement remporté que la deuxième place en 2017 et 2018.

"Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, des choses que j'aurais peut-être dû voir plus tôt. Des combats que je n'aurais pas dû mener" a déclaré l'Allemand de 33 ans.

Bien qu'il n'ait pas de regrets de son passage chez Ferrari, son transfert dans l'écurie italienne lui a permit de grandir et d'apprendre. Le pilote de F1 restera dans la course en 2021 mais il débutera la saison chez Racing Point, qui sera rebaptisé Aston Martin en début de saison prochaine.

"Ça me semble être un projet amusant" a-t-il confié. "Il y aura beaucoup de nouvelles choses et je pense que c'est une aventure stimulante pour toute l'équipe".

Vettel ne dispute pas une ultime saison mémorable chez Ferrari, avec 17 points seulement au classement du championnat. Il participera au Grand Prix de l'Eifel en Allemagne dimanche au Nürburgring.