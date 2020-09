Le Mexicain était dans l'équipe basée à Silverstone depuis 2014.

C'est une longue collaboration qui s'apprête à s'arrêter. Présent chez Racing Point depuis 2014 alors qu'elle s'appelait encore Force India, Sergio Pérez quittera l'équipe en fin de saison. La nouvelle destination du Mexicain n'est pas encore connue à l'heure d'écrire ces lignes mais il devrait atterrir chez Haas ou, moins probable, chez Alfa Romeo.

Tout dans la vie a un début et une fin, et après sept ans ensemble, mon aventure avec l’équipe se terminera après cette saison" a écrit celui qui a également couru pour Sauber et McLaren sur les réseaux sociaux. "C’est un peu douloureux car j’ai prêté main forte à l’équipe durant des moments difficiles. Nous avons réussi à surmonter des obstacles et je suis très fier d’avoir sauvé les emplois de plusieurs de mes collègues quand Force India a été placé sous administration en 2018"

"Je garderai le souvenir des bons moments vécus ensemble, les amitiés et la satisfaction d’avoir toujours tout donné", conclut-il. "Je serai toujours reconnaissant de l’opportunité que m’a donnée Vijay Mallya, qui a cru en moi en 2014 et m’a permis de continuer ma carrière en F1 avec Force India. Je ne souhaite que le meilleur à l’avenir pour l’administration actuelle menée par Lawrence Stroll, surtout avec le projet Aston Martin."

La porte semble désormais pour Sebastian Vettel, n'en déplaise à Otmar Szafnauer qui a récemment indiqué que l'Allemand ne faisait pas partie des plans de la future écurie Aston Martin. Mais n'était-ce pas pour faire diversion afin que les derniers pourparlers puissent se passer plus sereinement ?