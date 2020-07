Sergio Perez (Racing Point) s'est montré le plus rapide lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Styrie, le deuxième Grand Prix de la saison, qui se déroule sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg en Autriche.

Le pilote mexicain a réalisé un chrono de 1:04.867 sur le circuit autrichien avec 96 millièmes d'avance sur Max Verstappen (Red Bull). Les deux pilotes Mercedes Valtteri Bottas (+0.222) et Lewis Hamilton (+0.253) se classent respectivement troisième et quatrième. Les Ferrari de Sebastian Vettel (+0.903) et Charles Leclerc (+0.970) ont dû se contenter des dixième et douzième places.

Une première séance d'essais libres qui a également vu le retour de Robert Kubica. Le Polonais, pas prolongé par Williams, est passé pilote de réserve chez Alfa Romeo et s'est classé dix-huitième (+1.930).

La deuxième des trois séances se tiendra vendredi après-midi (15h-16h30). La troisième séance (12h-13h) ainsi que les qualifications (15h-16h) sont prévues samedi. Dimanche, le départ du deuxième Grand Prix de la saison 2020 sera donné sur le coup de 15h10.

Lando Norris écope de trois places de pénalité sur la grille

Le Britannique Lando Norris (McLaren) sera pénalisé de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de Styrie, sur le Red Bull Ring de Spielberg.

Les commissaires de course lui reprochent d'avoir dépassé le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) sous drapeau jaune, ce qui est interdit, lors des essais libres 1 vendredi.

Deuxième manche du Championnat du monde de F1, le GP de Styrie se tient une semaine après l'épreuve inaugurale, le GP d'Autriche, disputé sur le même circuit et remporté par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et Norris, pour son premier podium dans la catégorie reine du sport automobile.

Les courses se déroulent jusqu'à nouvel ordre à huis clos et suivent un protocole sanitaire strict. La saison aurait dû débuter mi-mars à Melbourne, en Australie, mais la manche d'ouverture a été annulée suite à la découverte d'un cas de coronavirus dans le paddock.