On le savait souffrant depuis un certain temps. Déjà en décembre 2020, il avait été hospitalisé. Ce dimanche 28 novembre, l'écurie Williams a annoncé que son fondateur et ancien directeur, Sir Frank Williams, avait pris son dernier départ. Le vétéran britannique, dernier représentant de la race des "real racers", s'est éteint à l'âge de 79 ans.

La santé de Sir Frank avait été logiquement affaiblie depuis son terrible accident de la route en 1986 qui l'a laissé tétraplégique. Suscitant l'admiration de tous grâce à sa combativité, il est resté aux commandes de son entreprise et en a fait une des formations les plus prestigieuses de la Formule 1 tout en devenant un des directeurs d'équipe les plus respectés de la discipline. C'est sous son égide que la formation basée à Didcot puis à Grove remporta neuf titres de champion du monde des constructeurs et sept titres chez les pilotes, sans oublier 114 victoires.

Depuis 2013, Sir Frank Williams avait pris du recul sur la gestion quotidienne de son écurie en laissant les rênes de la direction à sa fille Claire, mais un lent déclin a conduit la famille Williams à vendre ses parts majoritaires au fonds d'investissement Dorilton Capital au cours de l'été 2020. C'est désormais Jost Capito qui gère la formation britannique.