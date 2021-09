Ce week-end se tenait le Grand Prix de Belgique 2021. Enfin, c'est un grand mot puisque la course n’a jamais vraiment commencé , en raison de la météo. Dès lors, les spectateurs présents en masse sur place demandent aujourd'hui un remboursement . En colère, ils estiment que cet événement n'était qu'une "farce", mais jusqu'à présent les organisateurs semblaient faire la sourde oreille, clamant ne pas être responsables de la météo. Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, s'était exprimé dans ce sens dimanche, se montrant ferme vis-vis des revendications des spectateurs.

Néanmoins, la pression ne cessant d'augmenter, le PDG semble avoir changé d'avis ce mercredi. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, il a annoncé travailler sur un possible dédommagement des fans. "Suite à l’impact de la météo sur le Grand Prix de Belgique du dimanche 29 août, la Formule 1 et le promoteur travaillent sur différentes options pour les détenteurs de billets, afin de leur exprimer notre reconnaissance et nos remerciements pour leur dévouement et leur engagement".

Plus de détails devraient être fournis sous peu, mais les choses semblent donc en bonne voie pour les spectateurs déçus.