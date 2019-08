On pouvait avoir le sourire chez Renault. Alors que son client McLaren a déçu avec les éliminations de Sainz en Q1 et de Norris en Q2, le constructeur français a placé ses deux voitures en Q3 et meilleure formation derrière les trois top teams ! Ricciardo a signé le sixième chrono, devant son équipier Hülkenberg.

Un Hülkenberg dont l’avenir pourrait devenir américain suite à l’arrivée d’Ocon. Pressenti chez Haas à la place de Grosjean, Steiner a charmé au micro de RTL ! Avec l’Allemand, Haas disposerait d’un pilote ramenant des points à chaque course. Hülk et Ricciardo reculeront de cinq places sur la grille, le losange ayant apporté une évolution moteur à Spa-Francorchamps.