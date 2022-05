En dehors de son rôle de pilote en Formula E dont il est désormais à nouveau le leader avant le double rendez-vous de Berlin ce week-end, Stoffel Vandoorne continue à bosser dur dans l'ombre du simulateur de Brackley où est basée l'usine Mercedes F1.

Stoffel, quand Mercedes va-t-elle enfin solutionner son problème de marsouinage l'empêchant de viser les podiums en ce début de saison de Formule 1?

"C'est difficile à dire, surtout à mon niveau car le phénomène de rebonds en lignes droites affectant fort la W13 ne se voit pas dans le simulateur. Cela doit s'étudier et se résoudre plutôt en soufflerie. Mais il existe bien sûr des solutions puisque Red Bull a réussi à endiguer ce phénomène, tandis que Ferrari qui en souffre encore est néanmoins parvenue à stabiliser sa monoplace lors des freinages ce qui n'est pas notre cas pour l'instant."

Où se situe réellement Mercedes aujourd'hui?

"Isolée au troisième rang, loin derrière Red Bull et Ferrari mais avec une belle marge sur les autres derrière. On est dans une sorte de période d'essais. On profite des GP pour tester des choses vu que les essais privés sont interdits et les budgets désormais limités règlementairement."

N'-y-a-t-il pas le risque qu'à un moment, Mercedes fasse une croix sur la saison 2022 pour basculer toutes ses ressources sur la voiture de 2023?

"Non car le règlement sera le même l'an prochain. Donc il faut continuer à chercher la clé pour solutionner ce problème et pouvoir exploiter le potentiel de notre monoplace."

Voyez vous Mercedes gagner des GP encore cette année?

"Oui. Mercedes est une grande équipe. Ils n'ont pas été huit fois champions du monde par hasard. C'est compliqué pour le moment, mais ils sont capables de retourner la situation comme on l'a déjà vu par le passé. Une fois qu'ils auront résolu ce souci de rebond, ils vont rebondir et seront capables de se battre à nouveau pour la victoire."

Vous ferez toujours partie de l'équipe en 2023?

"J'aimerais bien, oui. Ce n'est pas encore en discussion pour le moment, mais il n'y a pas de problème même si je signe pour une autre équipe ou marque en Formula E vu que Mercedes n'y sera plus."