Au moins, il aura l'occasion de prendre le volant de la Mercedes W11 au moins une fois cette année. Stoffel Vandoorne espérait prendre le volant de la Flèche Noire lors du Grand Prix de Sakhir en remplacement de Lewis Hamilton, testé positive au Coronavirus. On connait cependant la décision qu'a prise l'écurie allemande et le Courtraisien resta sur la touche.

L'équipe dirigée par Toto Wolff a toutefois choisi de récompenser ses pilotes de Formula E puisque Stoffel et son comparse Nyck de Vries s'installeront dans le cockpit de la Mercedes championne du monde lors des essais d'après-saison qui auront lieu sur le circuit de Yas Marina mardi prochain.

Initialement, ces essais étaient réservés aux rookies. Si de Vries, qui n'a jamais pris part au moindre Grand Prix, en est un, Stoffel ne peut plus être considéré comme un novice. Toutefois, la FIA a décidé d'élargir les critères de sélection, ce qui explique pourquoi Vandoorne, mais aussi Fernando Alonso (Renault), Robert Kubica (Alfa Romeo) et Sébastien Buemi (Red Bull) seront en piste. Ce qui a le don d'en agacer plus d'un, en particulier Carlos Sainz et Sebastian Vettel qui passeront chez McLaren et Aston Martin en 2021...