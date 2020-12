C'est la toute grosse info auto de ce mardi matin : Lewis Hamilton a été testé positif au coronavirus et ne pourra pas disputer le deuxième GP de Bahreïn du week-end prochain.

Le Britannique a passé trois tests au coronavirus la semaine dernière lesquels ont tous été négatifs. Mais il a ressenti des symptômes lundi a repassé un test et ce dernier est positif. Il ne peut évidemment pas prendre part au Grand-Prix et est désormais placé en isolement. "Il s'est réveillé lundi matin avec des symptômes légers et a été informé au même moment qu'un de ses contacts avant son arrivée à Bahreïn avait été testé positif", précise la F1 dans un communiqué. "Lewis a donc fait un test qui s'est avéré positif. Cela a depuis été confirmé par un autre test".

Il reste maintenant à savoir qui héritera du baquet du septuple champion. Selon toute logique, il devrait s'agir du pilote de réserve Stoffel Vandoorne. Quatre ans après ses débuts ici même en remplacement au pied levé le double champion du monde Fernando Alonso chez McLaren suite à un gros crash en Australie, Stoff pourrait avoir une nouvelle chance en F1 à Barheïn.

Certes, vous nous direz qu'à trois reprises déjà cette année, quand Sergio Pérez et Lance Stroll ont été testés positifs, cela aurait dû être lui et finalement le job est revenu trois fois à Nico Hulkenberg. C'est vrai. Mais il s'agissait là de l'équipe Racing Point, un client de Mercedes mais aussi l'ancienne équipe du pilote allemand.

Ici c'est différent. Il s'agit cette fois de l'équipe officielle Mercedes et Stoffel, vice-champion en Formula E pour sa première année avec le team, est aussi pilote officiel Mercedes.

Il est actuellement en route par Barheïn après ses trois jours de tests à Valencia en Formula E. C'était prévu comme cela. La semaine passée, il n'aurait pas pu remplacer Lewis car la priorité est donnée à son programme électrique, mais là il est sur place et toutes les planètes semblent vouloir s'aligner pour notre compatriote.

Nous avons contacté l'attachée de presse de Mercedes en Formula E, Marlène Wieland. A la question, Stoffel peut-il remplacer Lewis ce week-end, voici sa réponse :

"Le team va annoncer très prochainement l'identité du pilote de remplacement. Cela pourrait être Stoffel. Il était prévu qu'il vole sur Barheïn après nos essais de Valence, ce qui est le cas."