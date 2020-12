Arrivé à Bahreïn mercredi, Stoffel Vandoorne à qui la responsable de communication de Mercedes nous a dit qu'il "n'était pas possible de parler pour le moment", s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Une version douce et politiquement correcte bien évidemment envers son employeur. C'est logique et professionnel.

"D'abord, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à Lewis Hamilton. J'espère qu'il sera vite de retour dans l'auto. Personne ne peut le remplacer ! Bien sûr, je suis déçu de ne pas avoir eu ma chance de monter dans sa voiture ce week-end. Après avoir passé toute l'année à voyager pour être présent comme réserviste sur les GP, avec avoir consacré tellement de temps à travailler pour le team et son programme F1, après m'être entraîné aussi fort,... cela fait mal ! D'un autre côté, je respecte totalement le choix de mettre George Russell dans le baquet de Lewis. Il a été des pilotes les plus en vue ces derniers mois et il le mérite totalement. Ce genre de moment va me rendre encore plus fort en tant que pilote et je vous assure que je vais continuer à donner 100%. Merci pour tous vos messages de soutien. Cela fait chaud au coeur."

Le Belge aura certainement un gros pincement au coeur ce vendredi matin en voyant démarrer George Russell au volant de la Mercedes du septuple champion du monde qui aurait dû, contractuellement, lui revenir.