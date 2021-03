George Russell risque de devoir attendre un peu avant d'être titularisé chez Mercedes. Lewis Hamilton a signé pour une seule saison mais se verrait bien jouer les prolongations. A condition que 2021 soit du même tonneau que les saisons précédentes. Et que les négociations avec le management de l'écurie allemande concernant son juteux contrat soit à nouveau

"Dans la position actuelle où je suis, je n’ai pas l’impression que c’est la fin.", indique Lewis.

"Bien sûr, nous avons ces changements qui arrivent l’année prochaine et qui sont excitants", poursuit le Britannique. "Je pense que ça pourrait être la saison la plus excitante. Nous avons de nouvelles équipes, nous avons de nouveaux formats [qualifications sprint] et la compétition est plus resserrée."

"Je n’ai pas l’impression d’être à la fin. Mais dans les huit prochains mois, je saurai si je suis prêt à m’arrêter ou pas. Je ne pense pas que je le ferai, personnellement, mais on ne sait jamais.", ajoute-t-il.