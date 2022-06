Il apparaît qu’il comporterait 24 courses (les Accords de la Concorde en autoriseraient pourtant une de plus) et que seize se disputeraient hors Europe. Cela ne laisserait plus que huit places pour les GP traditionnels. Or sept possèdent un contrat en bonne et due forme (Angleterre, Imola, Monza, Hongrie, Barcelone, Red Bull Ring et Zandvoort). Cela laisse une seule place vacante pour un des trois GP devant encore renouveler leur bail à savoir la France (on parle d’un nouveau GP dans les rues de Nice), Monaco et la Belgique.

À un peu plus de deux mois d’une édition 2022 déjà sold out depuis plusieurs semaines, le stress doit commencer à monter du côté de Francorchamps où l’on vient d’investir 50 millions pour une nouvelle tribune digne d’un stade de football et de nouveaux aménagements destinés à la sécurité des F1 et des motos. Mais qui sans GP de Belgique ne serait plus rentables.