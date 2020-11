Romain Grosjean a surement eu la trouille de sa vie au départ du Grand Prix de Bahreïn. A la sortie du premier enchaînement, le Français s'est accroché avec l'AlphaTauri de Daniil Kvyat. La Haas n°8 était catapultée vers le rail de sécurité. Sous la violence du choc, la monoplace fut coupée en deux et prenait feu de façon spectaculaire ! La partie arrière de la Haas gisait en bord de piste tandis que la partie avant se retrouvait encastrée dans le rail.



© D.R.



Heureusement, Grosjean a eu le temps de sortir de son bolide en feu avec l'aide d'un commissaire. L'instinct de survie du pilote a pris le dessus. Il a été aussitôt pris en charge par les médecins de la FIA et a été transporté à l'hôpital en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Romain ne souffre que de blessures légères aux mains et aux chevilles, et aura droit à des examens plus approfondis dans les prochaines heures. Un miracle compte tenu de la violence du choc. Pour le même prix, on assistait à un drame. On ne peut que remercier les avancées sécuritaires en vigueur, avec notamment le Halo et la cellule de survie.

La course a bien entendu été stoppée. Le rail de sécurité a été endommagé par le crash et est en train d'être remplacé. La course devrait reprendre vers 16h15, heure belge.