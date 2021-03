Sergio Pérez semble s'être bien acclimaté à sa nouvelle monture, la Red Bull RB16B. Le remplaçant d'Alex Albon à Milton Keynes a réalisé le meilleur temps de la matinée de la troisième et dernière journée d'essais hivernaux sur le circuit de Sakhir. Avec un chrono en 1:30.187, le Mexicain a amélioré d'un dixième de seconde le chrono de la veille réalisé par Valtteri Bottas (Mercedes). Gageons que les chronos vont encore descendre cet après-midi, la piste ne cessant de gagner en adhérence.

Avec 80 tours bouclés ce matin, Charles Leclerc (Ferrari) a été parmi les pilotes les plus assidus en piste. Le Monégasque est à trois dixièmes de Pérez à l'issue d'une session vierge du moindre souci. Le tiercé de tête est complété par la McLaren-Mercedes de Lando Norris. Très en verve hier, Pierre Gasly (AlphaTauri) confirme avec un très probant quatrième chrono devant Esteban Ocon (Alpine) et Mick Schumacher (Haas).

Il faut descendre au septième rang pour trouver trace d'une Mercedes. Valtteri Bottas est à plus de deux secondes de Pérez. Mais il est évident qu'on n'a pas du tout cherché la performance du côté de la formation allemande qui avait achevé la journée d'hier en tête. On retrouve ensuite George Russell (Williams) et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), qui fut le pilote le plus actif en piste avec pas moins de 90 tours couverts. Dixième et dernier chrono pour Lance Stroll et Aston Martin. Mais les Verts n'ont pas non plus cherché le dernier carat.