Notre dernier vainqueur en Formule 1, Thierry Boutsen, était particulièrement heureux de voir Max Verstappen franchir la ligne d’arrivée en vainqueur et décrocher son premier titre de champion du monde. S'il ne connait personnellement ni le Hollandais ni son adversaire Lewis Hamilton bien que basé à Monaco comme eux, le triple vainqueur en Grands Prix

"C’est une belle histoire et ça ne peut faire que du bien à la F1", nous a indiqué Boutsen, qui a couru en F1 de 1983 à 1993. "Voir Max champion est un très bon dénouement dans un championnat qui donne l’impression d’être manipulé par les Anglais y travaillant pour les Anglais y courant, Hamilton en l’occurrence. À plusieurs reprises, il a pu faire des choses en piste qu’on n’a pas laissé faire à Max. C’était déjà la même chose quand Lewis se battait avec Nico Rosberg pour le titre entre 2014 et 2016. J’estime que Verstappen a réalisé une belle course où il est allé chercher son titre à la régulière. Il aurait déjà pu être champion plus tôt dans la saison sans les gros points perdus à Silverstone et Budapest. C’est bon pour la F1 d’avoir des saisons comme celle -là".

Verstappen a trouvé un supporter supplémentaire en la personne de l'illustre pilote belge qui suit toujours la Formule 1 d'un oeil averti. Gageons que ses propos feront assurément causer...