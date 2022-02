Patron de l’écurie Mercedes F1, Toto Wolff s’était aussi fait très discret depuis la finale polémique d’Abu Dhabi et son désormais célèbre "jet de casque écouteur Bose". La célèbre marque audio ne fait d’ailleurs plus partie des partenaires de l’équipe, mais cela n’a, paraît-il, rien à voir avec le gros coup de colère du boss autrichien en mondovision.

"Aligner huit titres consécutifs était quelque chose d’incroyable même s’il y a eu une ombre à Abu Dhabi avec le titre pilotes, a débuté Wolff. Mais bon, aujourd’hui, on va se concentrer sur le futur…"

Avec d’abord un commentaire sur le remplacement du directeur de course Michael Masi et de nouvelles mesures pour que la grosse farce de la finale 2021 ne puisse se reproduire.

"Les décisions prises par la FIA vont dans le bon sens, a indiqué Toto. Il y a des actions très encourageantes avec la nomination de deux nouveaux directeurs de course qui se relaieront et la création d’une nouvelle structure pour les épauler, une sorte de direction de course virtuelle basée à Genève."

Le directeur de l’écurie étoilée est évidemment impatient de "repartir d’une feuille blanche. Les compteurs ont été remis à zéro et nous n’avons aucun avantage sur nos concurrents. J’espère que mon équipe a bien travaillé mais rien ne garantit à ce jour qu’on sera toujours devant, assure-t-il. Beaucoup de choses ont changé. C’est comme un nouveau départ. Seul notre savoir-faire reste identique. Et je dispose d’un équipage de rêve avec notre fidèle champion Lewis, partie intégrante de l’équipe, et l’arrivée d’un des meilleurs représentants de la nouvelle génération avec George Russell, issu de notre filière."