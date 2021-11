On ne sait pas quelle mouche a piqué le boss autrichien. Sans doute se souvient-il qu'en 2007 Fernando Alonso avait témoigné contre sa propre écurie McLaren dans l'affaire d'espionnage l'opposant à Ferrari et que cela avait coûté l'exclusion du championnat de McLaren et une lourde amende d'un million d'euros à priori payée à l'époque par Mercedes. Le genre de chose qui ne s'oublie pas...

Du coup, lorsqu'à son arrivée on lui a posé la question de savoir si Fernando Alonso ne méritait pas plus que deux titres mondiaux, il a méchamment taclé l'Espagnol. "Fernando est certainement un des meilleurs pilotes du monde. Il aurait mérité plus que deux titres effectivement, mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même," a confié le boss autrichien de Mercedes dans des propos rapportés par F1i. "En Formule 1, le talent ne fait pas tout. Il faut également être conscient que vous faites partie de l’univers et que l’univers ne tourne pas autour de vous. Je pense qu’il a fait des choix peu judicieux à certains moments de sa carrière. Certains pilotes sont imprudents, ils arrivent sous les projecteurs des médias et commencent à croire qu’ils sont le centre de l’univers. C’est faux, ils ne le sont pas, aucun de nous ne l’est. Nous sommes tous des satellites. Il existe de nombreux exemples de pilotes très talentueux qui ont échoué parce qu’ils manquaient d’intelligence. Certains n’ont même pas atteint la Formule 1… »

Gageons que "Nano" a dû apprécier. Et ne manquera pas de répliquer dans les prochains jours... Voilà qui devrait en tout cas attiser sa combativité si d'aventure le pilote Alpine devait se retrouver à un moment devant la Mercedes de Lewis Hamilton en cette fin de saison...