Toto, vous avez récemment déclaré dans un interview accordée à "Bild" que vous deviez choisir entre "la stabilité avec Valtteri et le talent de Georges." Cela signifie-t-il que vous considérez que George a plus de talent que Valtteri Bottas?

"J'ai surtout voulu dire qu'il était important de donner une opportunité, sa chance à un jeune talent. Aujourd'hui, tous les teams de pointe font confiance à un jeune. Il y a Max chez Red Bull, mais aussi Charles et Carlos chez Ferrari, Lando chez McLaren ou Esteban que l'on a prêté à Alpine. George fait du super boulot chez Williams depuis trois ans. Il est prêt maintenant à rouler devant dans une grande équipe. Il l'a prouvé l'an dernier lors de son intérim à Bahreïn où il a brillé et a failli gagné la course en remplacement de Lewis au pied levé. Il est temps de préparer l'avenir aussi. Je considère que George est un des meilleurs pilotes du plateau actuel. Maintenant, il faut aussi se rendre compte, à la décharge de Valtteri, qu'il n'est pas facile d'être l'équipier d'un septuple champion du monde. "

Vous avez récemment annoncé l'arrêt du programme en Formule E fin 2022. Cela signifie quoi pour le futur de Stoffel Vandoorne?

"Stoffel est super bien intégré dans la famille Mercedes. S'il n'avait pas été percuté à Londres, il se serait battu jusqu'au bout pour le titre face à Nyck en FE. Je pense que c'est un réel talent et que peut-être il s'est retrouvé trop tôt chez McLaren n F1."

Etes vous intéressé par un retour en endurance, en LMH ou LMdh?

"On a décidé d'arrêter la Formula E pour se concentrer à fond sur la F1. Donc pour l'instant, ce n'est pas dans nos projets. Mais on surveillera comment cette discipline évolue."

Que direz vous si Stoffel a la possibilité de signer avec un autre constructeur en endurance?

"Je ne vais jamais m'opposer à ce qu'il signe un bon contrat pour son futur si c'est dans une discipline où nous ne sommes pas présents. Mais j'espère bien sûr pouvoir encore compter sur lui pour aller chercher un nouveau titre en Formula E en 2022."

On parle aussi de Nyck De Vries en Formule 1 chez Williams...

"Nyck est le premier champion du monde de FE. Nous aimerions le voir défendre sa couronne bien sûr, mais il mériterait, comme Stoffel, d'avoir sa place en F1. Donc si une opportunité se créée avec Williams, nous le laisserons filer bien évidemment. Mais soyons clair, je ne souhaite pas perdre mes deux pilotes. Un contrat en FE avec Mercedes est quelque chose d'honorable."