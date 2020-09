Hamilton chasse le record de Schumacher et sa 91e victoire en course. Il s'agit de sa 96e pole position de sa carrière. Un vrai exploit. Il partira juste devant Max Versatten. Bottas, en se classant troisième, va tenter de contester l'hégémonie de son coéquipier britannique.

Derrière ce tiercé de pointe, Albon se montrant à nouveau décevant (10e derrière l’Alpha Tauri de Gasly !), la bataille s’annonce particulièrement serrée entre la Racing Point de Sergio Pérez, toujours en quête de son premier podium de l’année, les Renault de Daniel Ricciardo (5e) et Esteban Ocon (7e) et les McLaren-Renault de Carlos Sainz Jr (6e) et Lando Norris (8e).

Direct automatique: