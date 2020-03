La FIA lance son propre championnat Esport pour remplacer les courses réelles annulées.

Si la crise planétaire du Coronavirus a progressivement réduit au silence les moteurs des voitures de course du monde entier, elle permet à l’Esport de se développer encore plus vite. Et, surtout, de devenir plus connu du grand public confiné chez lui, comme les pilotes de la terre entière, qui va désormais pouvoir suivre des épreuves de F1 virtuelles.

(...)