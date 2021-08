En arrivant à proximité de Francorchamps, on aurait presque l’impression d’assister à une édition normale du Grand Prix de Belgique. À un kilomètre de la piste, le terrain de football et les prairies des fermiers ont été transformés en campings. Depuis l’autoroute, on voit une majorité de plaques jaunes. Les Néerlandais ont l’habitude de prendre notre Ardenne d’assaut le week-end. C’est encore plus vrai en période de Grand Prix, surtout depuis six ans et l’arrivée de Max Verstappen, qui pour nos voisins d’outre-Moerdijck n’a vraiment rien de belge. Et est un véritable héros national. T-shirt Red Bull ou orange, casquette flanquée du n°33, un drapeau dans une main et une bière dans l’autre, les 40 000 Hollandais sont majoritaires et facilement identifiables. Certains d’entre eux, trop saouls après la fête de la veille, ne verront même pas le départ de leur idole.