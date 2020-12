L'info vient de tomber ce matin. Alors que tous les signaux étaient au vert, qu'il est dans l'avion pour Bahreïn, qu'il possède sa Superlicence et surtout un contrat de réserviste, Stoffel Vandoorne n'a pas été choisi par Mercedes. Il n'aura donc jamais sans doute de deuxième chance en F1.

Pour la quatrième fois cette année, une belle opportunité file sous le nez du Belge. Une sacrée gifle et un réel désaveu de la part de Mercedes et Toto Wolff envers ce qui restera désormais leur pilote de Formula E. Sans plus aucun espoir de rebondir un jour en F1...

On vous l'expliquait hier, placer George Russell dans la W11 de Lewis Hamilton va mettre un gros coup de pression à la fois sur Valtteri Bottas mais aussi sur le septuple champion du monde britannique dont les prétentions financières sont exagérées. Une chance unique pour le Britannique, ancien champion de F2 et GP3, de démontrer son immense talent.

La place de Russell chez Williams sera prise par le pilote de F2 et réserviste Jack Aitken qui sera donc le deuxième débutant en GP ce week-end aux côtés de Pietro Fittipaldi.