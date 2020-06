Cela avait déjà été annoncé voici quelques semaines, mais tous les contrats ont désormais été signés avec les organisateurs et promoteurs de la F1 : le GP de Belgique de F1 aura bel et bien lieu le 30 août prochain à huis clos avec toutes les mesures de sécurité imposées et même beaucoup plus (voir ci-dessous).

