L’écurie autrichienne doit annoncer ses plans pour pallier le retrait du motoriste nippon…

Le "ron-ron" des F1 s’étant tu vendredi à cause de Dame Nature, ce sont les can-cans des paddocks qui faisaient le plus de bruit dans l’enceinte du Nürburgring. Au-delà de l’annonce imminente de Mick Schumacher chez Alfa Romeo, on parle de Red Bull et son écurie-sœur AlphaTauri, orphelines de Honda fin 2021.

Les deux écuries autrichiennes doivent se trouver un nouveau motoriste, le géant nippon ayant décidé de claquer la porte alors que sa persévérance commençait pourtant à porter ses fruits. Malheureusement pour les troupes de Mateschitz, les options à leur disposition sont limitées et pas idéales.

(...)