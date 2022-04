C’est ici même, dans l’Albert Park, que la F1 a démarré sa lutte contre la pandémie il y a un plus de deux ans. On se souvient encore de cette annulation du premier Grand Prix de la saison à quelques heures seulement du début des premiers essais libres et des dizaines de milliers de fans déçus refoulés aux portes du circuit de Melbourne.

Vingt-quatre mois et demi plus tard, la F1 a enfin fait tomber les masques, la vie reprend doucement son cours, même si les habitudes ont changé. Le tracé ceinturant le lac, aussi, a été modifié en plusieurs endroits pour favoriser les dépassements et donc le spectacle. Les premiers grands travaux depuis la création du circuit en 1996 avec un resurfaçage complet de la piste, l’élargissement de plusieurs virages (notamment les premier, troisième et dernier), l’instauration d’un dévers positif dans la courbe 11, la pose de sept mètres et demi d’asphalte à droite de la courbe 6 pour augmenter la vitesse de 70 km/h et, surtout, la suppression d’une chicane permettant une plus longue accélération depuis le virage 6 et l’instauration d’une quatrième zone de DRS (un nouveau record) afin d’augmenter artificiellement le nombre de dépassements et donc de favoriser le spectacle.