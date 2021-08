A 16 ans, Charlie Degreef devait assister à son premier GP. Une journée de 15h pour la parade des pilotes et quelques tours des F1 au ralenti.

Cela devait être son jour de rêve. Fan de F1 et de Lewis Hamilton, Charlie Degreef attendait ce moment depuis très longtemps : Assister enfin à son premier Grand Prix sur place. Grâce à un ami de sa maman, elle avait pu obtenir deux tickets tribune ( couverte heureusement!) dans la descente entre la Source et le Raidillon à tarif préférentiel. Son parrain, venu de Paris, l'accompagnait pour cette grande première.

"On a quitté Chastres à 6h du matin pour être sûr d'éviter les bouchons. Et à 8h20 on était dans notre tribune, en première ligne, tout proche des voitures", raconte l'adolescente passionnée de F1. "On a d'abord passé un peu de temps dans le village, j'ai acheté ma casquette Lewis 44 avant de remonter à ma place pour regarder les courses de F3 et de Porsche. Je voyais bien que c'était difficile pour les pilotes, mais cela roulait."