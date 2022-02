Le secret a été trahi avec des images de la nouvelle F1-75 circulant sur la toile depuis hier, vingt-quatre heures avant la présentation officielle de la nouvelle F1 de Maranello. Une monoplace avec un nouveau nom de code rappelant la sortie de l'usine de Maranello, le 12 mars 1947, de la 125S à moteur V12 Colombo de 118 chevaux, la première voiture de série produite par Enzo Ferrari.

Septante-cinq ans plus tard, Ferrari veut renouer avec l'esprit victorieux de la marque italienne. "Nous n'avons pas été à la hauteur des espérances des tifosi et pas obtenu de résultats dignes du Cheval Cabré ces deux dernières saisons," a avoué le directeur sportif de la marque Mattia Binotto. "Cette année, nous avons pris des risques pour revenir au sommet en interprétant de manière innovative les nouvelles règles techniques de la Formule 1. Notre équipe a fait un boulot extraordinaire et cela donne une voiture très différente."

"J'adore ce nouveau look," s'est exclamé Charles Leclerc entamant déjà sa quatrième saison avec la Scuderia. "J'espère surtout qu'elle sera aussi rapide qu'elle n'est belle."

La robe de la F1-75 est plus agressive avec un mélange de rouge mat rappelant les monoplaces des débuts de Ferrari en F1 et de noir. L'affreux vert fluo a disparu et ce nez pointu donne l'impression qu'elle veut piquer ses adversaires au vif.

"Après une première saison pour m'adapter à l'équipe, l'objectif est clairement de franchir un nouveau pas et de permettre au team de revenir au sommet," a déclaré pour sa part Carlos Sainz Jr. "Les attentes sont plus hautes. On a beaucoup oeuvré en coulisses et on a hâte de voir les résultats de notre travail," a repris le pilote monégasque. "Ces roues de 18 pouces pourraient nous causer quelques soucis de visibilité sur les circuits en ville, mais cela va dans le bon sens avec moins de dégradation, une voiture plus constante et la possibilité de suivre nos adversaires de plus près," a conclu l'Espagnol.

Même si le but cette année est qu'il n'y ait personne devant... Ferrari peut-elle revenir réellement au niveau des deux tops écuries de ces dernières décennies Red Bull et Mercedes? On l'espère de tout coeur pour l'intérêt de la F1.