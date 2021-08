Déjà présent en masse dès ce vendredi, malgré une météo maussade, le public néerlandais aura passé une bonne fin d’après-midi et surtout une belle soirée avec le meilleur temps signé lors de la deuxième séance d’essais libres par son idole, Max Verstappen.

Devancé de 164 millièmes par Valtteri Bottas à midi, le pilote Red Bull a attendu l’assèchement complet de la piste pour souffler le meilleur temps aux Mercedes.

Mais avec un meilleur chrono de 1.44.472, on était encore à trois secondes de la pole de 2020 (1.41.252). Et surtout les écarts étaient très faibles avec le Finlandais à 41 millièmes et le septuple champion à 72 millièmes.