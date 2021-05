Valtteri Bottas a repris des couleurs cet après-midi à Portimao, lui qui vivait jusqu'à présent un début de saison 2021 plutôt difficile. Le Finlandais a signé la pole position pour le Grand Prix du Portugal, réalisant son meilleur temps en 1:18.348. Il s'en est fallu d'un cheveu pour le deuxième pilote Mercedes puisqu'il ne précède son équipier Lewis Hamilton que de... 7 millièmes de seconde. La première ligne de l'épreuve lusitanienne sera donc toute noire ce dimanche.

Si la première ligne sera 100% Mercedes, la deuxième sera 100% Red Bull. Max Verstappen a signé le troisième temps mais a notamment dû composer avec un de ses chronos annulés en Q3. Le Hollandais aura son voisin de garage Sergio Pérez à ses côtés.

Le "best of the rest" est signé Ferrari et Carlos Sainz, cinquième de la séance. On retrouve ensuite Esteban Ocon (Alpine), en forme depuis le début du week-end, suivi de Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Sebastian Vettel (Aston Martin) qui signe sa première Q3 de l'année devant George Russell, étincelant avec sa Williams.

La Q1 a fait deux éliminés de choix qu'on attendait dans les dix premiers cet après-midi. Daniel Ricciardo a créé une énorme surprise en butant en 16ème position. Le pilote McLaren n'a raté la Q2 que de quatre centièmes de seconde. Ricciardo s'élancera juste devant Lance Stroll (Aston Martin) qui signe sa première contre-performance de l'année. Fernando Alonso (Alpine) a pour sa part été éliminé en Q2, l'Espagnol étant crédité du 13ème chrono devant Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Le départ du Grand Prix du Portugal sera donné dimanche après-midi à 16 heures.