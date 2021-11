Plus que jamais, les numéros 2 de Mercedes et Red Bull auront des rôles cruciaux…

Le Money Time de la saison 2021 sera plus précieux que jamais. À trois courses du terme, la situation est encore très loin d’être décantée pour savoir qui de Max Verstappen ou Lewis Hamilton sera champion du monde au soir du Grand Prix d’Abou Dhabi. Les petits riens feront la différence. Les performances de la Mercedes et de la Red Bull en fonction des circuits mais aussi les pénalités et autres décisions sportives influenceront le classement final.