Le Finlandais a résisté au virus et à la pression d’un Hamilton doublement pénalisé.

On se souviendra longtemps de ce premier Grand Prix d’Autriche 2020. Car, pour les raisons de pandémie que l’on connaît, la saison de F1 n’avait jamais démarré aussi tard ; car depuis 1966 à Monaco elle n’avait plus pris son envol en Europe mais surtout car, pour la toute première fois (et pas la dernière hélas), une course de F1 s’est disputée à huis clos, sans le moindre spectateur.

(...)