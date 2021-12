Notre compatriote Stoffel Vandoorne assistera au GP dans les coulisses de Mercedes.

Lundi dernier, notre ex-pilote de Grand Prix était en Floride, à Sebring, pour tester pour la première fois l’Indy Car de McLaren. "Un bon test avec 139 tours au compteur", s’exclame Stoffel Vandoorne. "Cela faisait plaisir de remonter dans une vraie monoplace de course (sic). Rien à voir avec la Formula E. Ce n’est pas comparable non plus à une F1. Je dirais plutôt à l’ex-GP2. C’est plus lourd, cela a moins d’appui aérodynamique qu’une F1. Le team souhaite engager une troisième voiture aux USA à partir de 2023. Peut-être même déjà en deuxième partie de saison 2022. Et je suis l’un des candidats."