Stoffel Vandoorne connaît très bien Monaco. C’est là qu’il vit, se ressource et s’entraîne physiquement entre les courses. C’est là aussi qu’il a remporté deux des plus médiatiques victoires de sa carrière, en GP2 en 2015, puis en Formula E le mois dernier. Il y a aussi disputé deux Grands Prix, avec un abandon sur crash en 2017 alors qu’il occupait la dixième place et un 14e rang l’année suivante. "Le GP de Monaco, c’est vraiment quelque chose de spécial", nous a-t-il confié entre deux sessions de simulateur à l’usine de Brackley pour préparer cette course très spécifique pour les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. "Le feeling qu’on ressent ici quand on sort un gros tour en qualifications le samedi est quelque chose qu’on ne ressent pas ailleurs. On flirte avec les limites, on lèche les barrières, on ressent énormément l’adrénaline monter quand on a la chance de courir ici dans une F1."