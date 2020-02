Décryptage du retour par la fenêtre du Coutraisien en Formule 1.

Comme nous vous l’annoncions en exclusivité vendredi matin, Stoffel Vandoorne a été promu au poste de pilote de réserve chez Mercedes en Formule 1. À midi, l’écurie basée à Brackley confirma l’information par voie de communiqué. Voilà donc l’ex-pilote McLaren de retour dans le catégorie reine. Vandoorne ayant déjà été mis à contribution dans le simulateur par l’Étoile de Stuttgart, son rôle sera plus profond puisqu’il assistera à la majorité des Grands Prix, participera aux (dé)briefings avec les titulaires Lewis Hamilton et Valtteri Bottas et prendrait même le volant de la W11 dans le cadre d’essais privés.

