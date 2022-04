Les deux hommes se partageront la 1re ligne après que Max a remporté le sprint.

Le principe des courses sprints introduites sur les Grands Prix en 2021 a plus déçu que convaincu jusqu’à présent. Toutefois, cet artifice pour pimenter le spectacle a repris quelques belles couleurs samedi à Imola tant le show offert par Max Verstappen et Charles Leclerc fut sublime. Depuis le début de la saison, ces deux-là passent leurs week-ends à s’escrimer et devant un public chauffé à blanc, le Hollandais et le Monégasque ont offert un suspense digne de ce nom.