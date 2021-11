Carton plein pour l’écurie autrichienne avec la victoire du Batave et le podium du héros local.

On oublie tout sous le soleil de Mexico disait Luis Mariano. Et chez Red Bull, on a effectivement remis au placard la cruelle désillusion des qualifications où les RB16B sont passées à côté d’une première ligne qui semblait pourtant assurée. Mais Max Verstappen était resté cool et faisait contre mauvaise fortune bon coeur. "Je préfère partir 3e que 2e", avouait le Hollandais. Il ne croyait pas si bien dire. Dopée sur un Autodromo Hermanos Rodriguez particulièrement taillé pour une Red Bull à l’excellente aéro et à un V6 Honda respirant particulièrement bien en haute altitude, Mad Max a décroché sa victoire dès le premier virage quand il a piqué tout le monde au freinage après avoir pris l’aspiration du malheureux Valtteri Bottas qui allait être la poupée de chiffon de la grille puis de sa propre écurie pendant le GP.