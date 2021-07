Plus que l’identité du vainqueur, c’est le nouveau principe de course qualificative sprint, définissant la pole position du vrai Grand Prix disputé dimanche après-midi, qui était le principal sujet de conversation samedi à l’heure de l’apéro. Finalement, la montagne a accouché d’une souris. L’initiative a le mérite d’exister et permet aux spectateurs de profiter d’une course supplémentaire.