Honnêtement, même à l’époque d’Ayrton Senna au Brésil, on ne se souvient pas avoir vécu une telle ambiance durant quatre jours autour d’un circuit automobile.

Une semaine après le GP le plus pitoyable de l’histoire et la victoire dont il est certainement le moins fier, Max Verstappen a remporté hier son deuxième GP à domicile même s'il n’a jamais réellement habité aux Pays-Bas, la patrie de son papa Jos. Mais aussi de son manager, de son mécène Fritz Van Eerd (Jumbo) d’une fédération qui l'a soutenu dans son ascension et surtout de ses 70 000 fans réunis hier autour d'un circuit de Zandvoort transformé en chaudron.

On se serait cru dans un stade de football avec les "Oranje", l'équipe nationale néerlandaise, en finale de la Coupe du monde. Drapeaux, fumigènes, casquettes, t-shirts orange, cris, chants, tous les ingrédients étaient réunis pour encourager le héros local qui avait avoué à la veille de "son GP" (la F1 n’était plus venue dans les dunes depuis 1985) qu’il avait évidemment déjà vécu pas mal d'autres GP à domicile, à Monaco et à Francorchamps.