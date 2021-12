Vraiment difficile de départager les deux candidats au titre.

L’épilogue d’une des saisons les plus disputées de l’histoire de la F1 sera connu ce dimanche après-midi à Abou Dhabi. Qui du déjà septuple champion Lewis Hamilton ou du jeune prétendant à sa succession sera sacré à Yas Marina ? Honnêtement, chacun a ses chances, ses points forts et ses points faibles. À la veille de cet ultime affrontement mondial, nous avons essayé d’analyser les plus et les moins du pilote Mercedes et de celui de chez Red Bull-Honda, au départ à stricte égalité (369,5) de points.