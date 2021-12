Il l'a donc fait. Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 à l'âge de 24 ans. D'habitude si insensible, même froid, on a vu le Hollandais briser l'armure et éclater en sanglots après la ligne d'arrivée. Il réalise ainsi ce rêve de gosse auquel il est programmé depuis tout petit. Et dire que cinq minutes plus tôt, il pensait voir ses espoirs de titre reportés à 2022 si la Safety Car ne s'était effacée pour un dernier tour qui restera dans les mémoires.

"C’est de la folie. Christian et Helmut m’ont fait confiance pour être dans l’équipe en 2016 et maintenant, nous sommes champions du monde. Mon rêve de gosse était de devenir pilote de F1, on espère de victoires, des podiums, on espère qu’on joue notre hymne national, mais quand on vous dit que vous êtes champion du monde, c’est quelque chose d’incroyable. C’est incroyable, je me suis battu toute la course et j’ai eu une opportunité dans le dernier tour. J’avais encore des crampes après l'arrivée. Mon équipe et Honda méritent cela. Je les aime tellement..."

Verstappen a également tenu à saluer son rival Lewis Hamilton. Il n'a pris l'ascendant sur lui qu'une seule fois pendant le Grand Prix mais ce fut la manoeuvre de sa carrière : "Lewis est un pilote et un compétiteur incroyable, il nous a compliqué la vie et tout le monde aime voir ça. Bien sûr, les deux équipes se sont affrontées et nous avons eu des moments difficiles mais ça fait partie du sport et de ses émotions. Tout le monde veut gagner et ça aurait pu aller dans les deux sens aujourd’hui".

Le nouveau champion du monde a également évoqué la décision de Mercedes de faire appel du résultat de la course. Un appel qui fut finalement rejeté : "Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet. Je pense que cela résume bien cette saison. Pourquoi faire un autre tour derrière la voiture de sécurité et finir ainsi le Grand Prix ? Quand tout est dégagé, vous devez sortir le drapeau vert. Bien sûr, cela a fait mes affaires mais cela aurait pu aussi jouer contre moi. Je préfère quand on finit une course en pouvant se battre. Nous avons pris des risques sur la stratégie, pas nos rivaux".

"Nous reviendrons l’an prochain et essaierons de nouveau de refaire tout cela. Je veux que Red Bull sache qu’on peut continuer à faire ça pendant 10 ou 15 ans. Je veux rester avec eux toute ma carrière", conclut le fils de Jos.

En 2022, la Red Bull du Batave arborera fièrement le numéro 1. Une première depuis 2014 et Sebastian Vettel. Une éternité pour les ouailles de Christian Horner.