Après la désillusion des qualifications, Max Verstappen et Red Bull ont brillamment rectifié le tir pour remporter le Grand Prix du Mexique de main de maître. Tout s’est joué lors des premiers hectomètres quand le Hollandais piquait les deux Mercedes au freinage et faisait l’extérieur à tout le monde pour virer en tête. « Mad Max » évitait la cohue du premier virage qui voyait Daniel Ricciardo harponner le poleman Valtteri Bottas tandis que Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Mick Schumacher (Haas) étaient mis au tapis suite à un contact avec Esteban Ocon (Alpine).

Verstappen allait ensuite connaître une après-midi tranquille, creusant une avance considérable sur la concurrence. Après Austin, il décroche sa deuxième victoire d’affilée et augmente encore un peu plus son avance au championnat. Lewis Hamilton prenait la médaille d’argent et devait résister au retour de Sergio Pérez. Il aura manqué un tour ou deux à « Checo » pour dérober la deuxième place au Britannique. Toujours est-il que l’enfant du pays a ravi son public en montant sur le podium sur ses terres.

Pierre Gasly (AlphaTauri) prend la 4ème place après un nouveau Grand Prix très solide. Le Français termine néanmoins à près d’une minute de la tête. Pierrot a tenu en respect les deux Ferrari, Carlos Sainz finissant devant Charles Leclerc après que le muret de Maranello ait demandé au Monégasque de laisser passer l’Espagnol, en vain. Sebastian Vettel sauve une 7ème position presqu’inespérée pour Aston Martin. L’Allemand précède son ex-équipier Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Fernando Alonso (Alpine). Parti depuis le fond de grille suite à une pénalité moteur, Lando Norris (McLaren) sauve un point.

Après son premier tour cauchemardesque, Valtteri Bottas a été condamné par Mercedes à tenter de piquer le point du meilleur tour en course à Verstappen. Le Finlandais y parvenait in extremis mais finit à une lointaine 15ème position après être passé par deux fois au box.