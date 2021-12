Le Belgo-Néerlandais peut remercier Nicholas Latifi et Michael Masi d’avoir fait basculer le championnat.

Incroyable ! Jusqu’au tout dernier moment, cette saison 2021 de Formule 1 nous aura offert des émotions, des rebondissements, des polémiques et des réclamations.

Alors qu’il s’élançait pourtant en pole pour la treizième fois de sa carrière, avec en prime des pneus tendres, Max Verstappen partait favori pour cet ultime affrontement de la saison.

Mais un peu fébrile, le Belgo-Néerlandais n’était pas le plus prompt (son temps de réaction a été un dixième plus lent que celui du Britannique, ce qui est beaucoup) et se faisait surprendre par Lewis Hamilton à l’extinction des feux.

(...)