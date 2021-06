Si le Castellet n'est pas un circuit propice à sa Red Bull, Max Verstappen a battu la concurrence. Il a été le plus rapide sur la troisième séance d'essais libres et surtout en qualifications. Lewis Hamilton démarrera de la deuxième place ce dimanche. Valtteri Bottas et Sergio Perez complètent la deuxième ligne.

Pour le septième grand prix de la saison, les Mercedes ne peuvent pas se manquer au risque d'être distancé sérieusement par les Red Bull. Hamilton joue également gros dans la perspective du classement des pilotes.