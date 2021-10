Il fallait bien que ça arrive. La saison 2022 rentre dans son money time, cette période de l’année où chaque point compte. Alors qu’il reste six courses à disputer, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont loin de se départager. Il fallait dès lors s’attendre à ce que manœuvres d’intimidation et autres gestes vulgaires se produisent à un moment, comme ce fut le cas lors de la 2e séance d’essais libres.